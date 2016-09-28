Антон Понкрашов: "В УНИКСе в последнее время не было таких игроков, как Кларк"

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов в интервью "Бизнес Online" отметил серьезные изменения, произошедшие с командой в нынешнее межсезонье. Также ветеран выразил уверенность в том, что новичок Коти Смит усилит казанцев.

– Имеет ли значение тот факт, что УНИКС не побеждал в матчах с командами Евролиги в предсезонке?

– Прежде всего, мы не так много играли с командами Евролиги. По этим матчам не стоит судить о конечной готовности команды. И все-таки с ЦСКА мы уже показали интересную игру. А это дорогого стоит, поскольку ЦСКА – лучшая команда в Европе.

– Есть ли отличия в игре УНИКСа по сравнению с прошлым сезоном?

– Пока рано это обсуждать. По моему мнению, каждый раз складывается новая команда. В каких-то моментах мы похожи на себя в прошлом сезоне, где-то – нет. Сейчас у нас более глубокий состав в задней линии. Широкая ротация, много разноплановых игроков. Будем пытаться найти новые сочетания, учиться их использовать.

– Воронов, Антипов, Карпухин играли с УНИКСом в прошлом сезоне. Кларк же загадка для болельщиков. Какое он произвел впечатление?

– Как игрок он что-то среднее между третьей и четвертой позициями. Думаю, больше будет играть третьего. Даже не знаю, с кем его можно сравнить. В Казани в последнее время таких игроков точно не было. Он может, например, пробежать всю площадку и забить сверху. Коти добавит нашей команде атлетизма.