Антон Понкрашов: "Мы верили в победу до последнего"

Капитан УНИКСа Антон Понкрашов поделился эмоциям после домашней победы над "Химками" 80:79. Он отметил концовку этой встречи.

- Фантастическая концовка, - говорит Понкрашов. Мы верили в победу даже, когда проигрывали в 11 очков за 2 минуты до сирены. Наше правило этого года - играем до самого конца. Думаю, что сегодня мы заслужили победу не меньше, чем "Химки".

После последнего тайм-аута мы все сделали, как планировали. Забили, сфолили, снова забили и сделали перехват. Думаю, что это самая важная победа для нас.

Сегодня был очень хороший зал. В четвертой четверти трибуны завелись на полную. Спасибо всем. Впереди у нас выезд в Париж. Потом матч дома с ЦСКА. (Артур ЕНИКЕЕВ)