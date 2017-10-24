Алексей Швед: "Помню, как играл против Робинсона в НБА"

Защитник "Химок" Алексей Швед высоко оценил игровые качества своего одноклубника Томаса Робинсона. Также лидер химчан отметил, что всегда готов помочь команде подписать новичков.

– Томас – хороший игрок. Он очень атлетичный. Он здорово действует на обоих концах площадки – в атаке и в обороне – и при этом остается хорошим парнем и за пределами площадки, – цитирует пресс-служба Евролиги Шведа. – Мы уже играли друг против друга раньше, кроме того, в "Химках" много тех, кто играл в "Филадельфии". С кем-то я играл вместе, с другими встречался на паркете. Помню, как Робинсон выходил против меня в НБА.

С некоторыми парнями я встречаюсь и разговариваю до подписания. Я знаю многих, с тем же Стефаном Марковичем мы играли вместе давно, лет 10-12 назад, еще по юниорам. Каждый раз, когда я могу помочь привести кого-то в команду, я готов участвовать.