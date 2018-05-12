"Зенит" обыграл "Цмоки-Минск" и занимает четвертое место в Единой лиге ВТБ

"Зенит" выиграл у "Цмоки-Минск" (83:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе хозяев самым результативным стал Марко Симонович, который набрал 23 очка. У "Цмоки-Минск" 15 очков набрал Дэвид Кравиш.

Команда из Санкт-Петербурга на четвертой позиции в регулярном чемпонате. Минчане заняли девятое место и не сумели пробиться в плей-офф.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" (Санкт-Петербург) - Цмоки-Минск - 83:76 (24:17, 29:21, 19:26, 11:12)

"Зенит": Симонович (23 очка), Курич (20), Харпер (13).

"Цмоки-Минск": Кравиш (15), Черапович (14), Саддлер (13).