Станислав Еремин: "ЦСКА сильнее "Реала", но не все игроки подошли к матчу в оптимальной форме"

Бывший тренер ЦСКА Станислав Еремин рассказал о причинах поражения команды в матче с "Реалом" (83:92) в 1/2 финала Евролиги.

- Я, конечно, расстроился, как и все, кто болел за ЦСКА, - цитирует Еремина "Р-Спорт". - Потому что мне кажется, что ЦСКА сильнее. Но не все игроки смогли подойти к матчу в оптимальной форме. Все-таки травмы Нандо Де Коло и Кайла Хайнса сказались. Да, оба кусками нормально отыграли свои отрезки, но в целом были не теми, какими мы их знаем. Это первая причина. Вторая - с командой произошла большая метаморфоза после первого периода при игре в обороне. И ведь не просто испанцы плохо забивали, а именно ЦСКА хорошо защищался. А потом бросили защищаться, и, конечно, с такой обороной, с которой мы играли тридцать минут, рассчитывать на победу было сложно. И, конечно, надо еще напомнить, что и Андрей Воронцевич очень рано (в стартовом периоде) получил травму.

В матче за третье место ЦСКА сыграет с литовским "Жальгирисом", который во втором полуфинале уступил "Фенербахче".