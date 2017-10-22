Соколов и Тодорович провели мастер-класс

Перерыв между домашними играми в Евролиги у химчан только 3 дня. Не успели мы отойти от эмоций пятничного матча с "Жальгирисом", как пора собираться на игру с горячими балканцами – во вторник ждем в гости сербскую "Црвену Звезду".

На данный период было принято решение не трансформировать "Арену Мытищи" обратно в ледовую площадку. Более того, эти выходные Баскетбольный клуб "Химки" решил посвятить развитию детского баскетбола в нашей области. В воскресенье на арене пройдут игры между воспитанниками Мытищ и Химок различных возрастов в рамках чемпионата Мособласти. А в субботу ребят из местного СШОР пригласили на мастер-класс центровые нашего клуба Дмитрий Соколов и Марко Тодорович.

В занятии приняли участие девочки 2003 и 2008 г.р. и мальчики 2003 и 2005 г.р. Мастер-класс продлился около часа, и за это время успели многое. Девчонки сразу окружили улыбчивого Диму Соколова и единогласно выбрали его своим наставником, а парням выпала возможность сыграть "один на один" с центровым сборной Черногории.

После разминки и индивидуальной работы все ребята приняли участие в двухсторонней игре вместе со своими кумирами. По окончании мастер-класса баскетболисты "Химок" подарили всем участникам мастер-класса подарки и поблагодарили их за любовь к баскетболу, за усердные тренировки и, конечно, за поддержку. В СШОР Мытищи занимаются почти 700 мальчишек и девчонок, и все они приходят на игры нашей команды в Евролиге и очень любят нашу команду.