Адомайтис стал главным тренером сборной Литвы

Главный тренер "Нептунаса" Дайнюс Адомайтис стал наставником сборной Литвы. За его кандидатуру проголосовали 10 из 14 членов исполкома местной Федерации баскетбола. Также на этот пост претендовали бывший рулевой "Химок" Римас Куртинайтис и тренер "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс. Напомним, что бывший наставник национальной команды Йонас Казлаускас отказался продлевать контракт после Олимпиады-2016.

– Одним из критериев, на основании которых была избрана кандидатура Адомайтиса, стала необходимость обеспечить преемственность в развитии литовского баскетбола, – цитирует ТАСС главу федерации Арвидаса Сабониса.