"Юта" победила "Майами", "Филадельфия" обыграла "Мемфис"

"Майами" обыграл "Юту" в матче регулярного чемпионата НБА - 102:100. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Хит" Хасан Уайтсайд, оформивший дабл-дабл - 23 очка и 20 подборов.

"Филадельфия" победила "Мемфис" - 103:95. Защитник "76-х" Джей-Джей Рэдик набрал 24 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" - "Юта" - 102:100 (27:35, 26:20, 27:22, 22:23)

М: Уайтсайд (23+20 подборов), Ричардсон (16), Олиник (16).

Ю: Рубио (23), Краудер (19), Митчелл (18).

"Филадельфия" - "Мемфис" - 103:95 (26:25, 28:19, 24:24, 25:27)

Ф: Рэдик (24), Батлер (21), Симмонс (19).

М: Конли (21), Джексон (17), Грин (14).