23:45 26 января | БАСКЕТБОЛ — НБА

Винсу Картеру – 40! НБА выбрала лучшие данки легенды

Винс КАРТЕР выигрывает конкурс по броскам сверху в 2000 году. Фото REUTERS
Винс КАРТЕР выигрывает конкурс по броскам сверху в 2000 году. Фото REUTERS
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Форварду "Мемфиса" Винсу Картеру исполнилось 40 лет. За свою карьеру ветеран также поиграл за "Торонто", "Нью-Джерси Нетс", "Орландо", "Финикс" и "Даллас". Он восемь раз участвовал в Матчах звезд НБА, был признан лучшим новичком лиги в 1999 году, а в 2000-м выиграл один из лучших в истории конкурсов по броскам сверху. Также на его счету золото Олимпиады-2000 в Сиднее в составе сборной США.

Картер пока не думает о завершении карьеры. В нынешнем сезоне он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 8,2 очка и делая 3,3 подбора. А во вчерашней игре с "Торонто" (101:99) суперветеран отметился эффектнейшим попаданием с разворотом на 360 градусов.

К юбилею Картера лига подготовила несколько подборок данков в исполнении "Air Canada".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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pokryshkin

НБА 2000..... Какие же парни были. Всех знал.... Крутые парни были.)))

06:00

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