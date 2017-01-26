Винсу Картеру – 40! НБА выбрала лучшие данки легенды

Форварду "Мемфиса" Винсу Картеру исполнилось 40 лет. За свою карьеру ветеран также поиграл за "Торонто", "Нью-Джерси Нетс", "Орландо", "Финикс" и "Даллас". Он восемь раз участвовал в Матчах звезд НБА, был признан лучшим новичком лиги в 1999 году, а в 2000-м выиграл один из лучших в истории конкурсов по броскам сверху. Также на его счету золото Олимпиады-2000 в Сиднее в составе сборной США.

Картер пока не думает о завершении карьеры. В нынешнем сезоне он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 8,2 очка и делая 3,3 подбора. А во вчерашней игре с "Торонто" (101:99) суперветеран отметился эффектнейшим попаданием с разворотом на 360 градусов.

К юбилею Картера лига подготовила несколько подборок данков в исполнении "Air Canada".