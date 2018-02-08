Уэйд вернулся в "Майами", Томас стал игроком "Лейкерс". Последний день обменов в НБА

Сегодня, 8 февраля, в НБА наступает дедлайн обменов. Главная интрига дня заключалась в том, что сделает "Кливленд" – команда проиграла 10 из последних 17 матчей и резко оказалась в опасной близости от потенциального вылета из зоны плей-офф. И "Кавс" не разочаровали.

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Инсайдер ESPN Адриан Войнаровски объявил, что "Лейкерс" обменяли защитника Джордана Кларксона и форварда Лэрри Нэнса в "Кливленд". В клуб из Лос-Анджелеса отправился разыгрывающий Айзея Томас, защищенный пик первого раунда (который принадлежал "Кавс") и форвард Ченнинг Фрай.

"Кливленд" также расстался с защитником Дуэйном Уэйдом, обменяв его в "Майами" на выбор во втором раунде драфта. Команду покинул защитник Иман Шамперт. 27-летний баскетболист обменян в "Сакраменто" вместе с пиком, полученным от "Хит". Взамен "Кавальерс" заполучили Родни Худа из "Юты" и разыгрывающего "Кингз" Джорджа Хилла. "Джаз" же пополнились Дереком Роузом и Джеем Краудером (оба – от "Кливленда") и отдали Джо Джонсона в "Сакраменто". Трехсторонний обмен.

При этом "Кливленд" еще мог не закончить работу на рынке. Ранее СМИ сообщали об интересе "Кавс" к центровому "Клипперс" Деандре Джордану.

Леброн Джеймс о возвращении Уэйда в "Хит": "Искренне рад за моего брата Дуэйна Уэйда! Все именно так, как и должно быть. Люблю тебя, мой друг".

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"Атланта" обменяла форварда Люка Бэббитта в "Майами", получив форварда Окаро Уайта. Отметим, что Уайт сейчас восстанавливается после операции.

"Мемфис" обменял форварда Джеймса Энниса в "Детройт" на форварда Брайса Джонсона и драфт-пик 2-го раунда.

"Чикаго" отдал разыгрывающего Джамира Нельсона в "Детройт" в обмен на центрового Уилли Рида. Также клубы совершили обмен пиками второго раунда драфта-2020. Напомним, что "Буллз" получили Нельсона в результате обмена Николы Миротича в "Нью-Орлеан" несколькими днями ранее. А Рид оказался с "Пистонз" благодаря обмену Блэйка Гриффина из "Клипперс".

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Инсайдер Yahoo! Шемс Чарания сообщает, что "Юта", скорее всего, выкупит контракт Деррика Роуза. Осенью 29-летний разыгрывающий покидал расположение "Кливленда", так как, по слухам, всерьез думал о завершении карьеры. Пригодится ли кому-то MVP-2011? Да, по слухам, им уже интересуется "Миннесота", которую возглавляет бывший тренер Роуза в "Чикаго" Том Тибодо.

А "Сакраменто" может выкупить контракт Джо Джонсона. Ветеран хочет стать свободным агентом, чтобы подписаться с командой, которая будет за что-то бороться в плей-офф.

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"Денвер", "Никс" и "Даллас" проведут трехсторонний обмен, по итогам которого разыгрывающий "Наггетс" Эммануэль Мудиай станет игроком "Нью-Йорка". "Денвер" получает защитника Девина Харриса из "Далласа" и пик второго раунда от "Никс". Форвард Даг Макдермотт перейдет в "Маверикс", а клуб из Техаса получит пик второго раунда от "Денвера".​

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"Сакраменто" обменяет защитника Малачи Ричардсона в "Торонто", взамен получит форварда Бруну Кабокло. "Чикаго" выменял у "Портленда" форварда Ноа Вонле, отдав, в свою очередь, права на центрового Милована Раковича и получив какое-то количество наличности.

"Нью-Орлеан" обменяет форварда Данте Каннингема в "Бруклин". Взамен "Пеликаны" получат защитника Рашада Вона.

"Филадельфия" продолжает вести переговоры с "Мемфисом" по обмену защитника Тайрика Эванса. Эвансом интересовалось еще несколько клубов, включая, например, "Бостон", но "Мишки" хотели получить за него пик первого раунда. "Гриззлиз" предложили "76-м" обменять Эванса на Дарио Шарича, но тоже не встретили понимания. Кроме того, "Филадельфия" интересуется защитником "Атланты" Марко Белинелли. Ради итальянца команда готова расстаться с пиком второго раунда.

"Орландо" обменял разыгрывающего Элфрида Пэйтона и его пальму из дредов в "Финикс" на драфт-пик второго раунда. На драфте-2010 "Филадельфия" выбрала Пэйтона под общим десятым номером, а потом обменяла в "Мэджик" на Шарича. Где теперь Шарич, и где Пэйтон...

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Все! Дедлайн официально наступил в 23.00 по московскому времени, но о некоторых сделках регулярного становится известно позже. Так что не расходитесь. А пока вот вам все состоявшиеся на данный момент обмены последних дней в одной таблице.

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"Кливленд" подтвердил сделку с "Лейкерс". Вообще, главное, что нужно понимать применительно к действиям "Кавс" на рынке - клубу так и не удалось получить от Леброна гарантий, что он останется на следующий сезон. Поэтому менеджменту можно поставить твердую четверку хотя бы за старание. Вместо набора непонятных ветеранов в команде появилось несколько достаточно молодых и талантливых игроков плюс один из самых недооцененных разыгрывающих лиги Хилл. И для этого не пришлось тратить драфт-пик "Нетс".

Кстати, "Кавс" еще и махнулись с "Сакраменто" правами на Артураса Гудайтиса и Димитриоса Аграваниса. "Кливленд" доплатил "Кингз" 2,1 миллиона доллара наличкой, 1,1 миллиона команда получила от "Юты" в этом трехстороннем обмене.

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