Уэстбрук подарил свои кроссовки юному болельщику

Разыгрывающий защитник "Оклахомы-Сити" Расселл Уэстбрук порадовал юного болельщика после матча регулярного чемпионата НБА с "Кливлендом". Игрок подарил ему свои кроссовки.
Напомним, что Уэстбрук оформил трипл-дабл в этом матче. Это его 107-я встреча в карьере, в которой он набрал более 10 очков в трех показателях результативности.
Russ made this kid's night 🙏 pic.twitter.com/PcvmmnOgl8– ESPN (@espn) 29 ноября 2018 г.
Трипл-дабл Уэстбрука принес "Оклахоме" победу над "Кливлендом"
Уэстбрук вышел на 3-е место в истории НБА по количеству трипл-даблов
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