Уэстбрук подарил свои кроссовки юному болельщику

Разыгрывающий защитник "Оклахомы-Сити" Расселл Уэстбрук порадовал юного болельщика после матча регулярного чемпионата НБА с "Кливлендом". Игрок подарил ему свои кроссовки.

Напомним, что Уэстбрук оформил трипл-дабл в этом матче. Это его 107-я встреча в карьере, в которой он набрал более 10 очков в трех показателях результативности.

Трипл-дабл Уэстбрука принес "Оклахоме" победу над "Кливлендом"

Уэстбрук вышел на 3-е место в истории НБА по количеству трипл-даблов

Все про НБА - здесь.