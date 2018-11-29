Трипл-дабл Уэстбрука принес "Оклахоме" победу над "Кливлендом"

"Оклахома-Сити" обыграла "Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА. Разыгрывающий защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл. Это его 107-я встреча в карьере, в которой он набрал более 10 очков в трех показателях результативности.

В другой встрече "Миннесота" выиграла у "Сан-Антонио". "Тимбервулвз" одержал четвертую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Сан-Антонио" - 128:89 (28:25, 29:9, 35:24, 36:31)

М: Ковингтон (21), Роуз (16), Таунс (16 + 11 подборов)

С: Пелтль (14), Пондекстер (13), Белинелли (11)

"Оклахома-Сити" - "Кливленд" - 100:83 (21:28, 26:19, 26:15, 27:21)

О: Уэстбрук (23 + 19 подборов + 15 передач), Грант (21), Джордж (18)

К: Кларксон (25), Секстон (21 + 10 подборов), Осман (14 + 10 подборов)