10:26 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Уэстбрук на игру с "Голден Стэйт" приехал в манишке фотографа

0
0
0
1

Разыгрывающий защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук приехал на матч регулярного чемпионата НБА с "Голден Стэйт" в манишке фотографа, сообщает пресс-служба лиги. Примечателен тот факт, что форвард Кевин Дюрант, сменивший "Уорриорз" на "Тандер" летом, увлекается фотографией. Однако, по словам Уэстбрука, он не хотел никого задеть своим нарядом.

- Я надел манишку фотографа просто потому, что захотел, - цитирует ESPN Уэстбрука. - Для этого нет особых причин, нет никакой подоплеки. Я сделал это просто потому, что хотел. Никогда ничего не надеваю, чтобы кому-то насолить или угодить.

0
0
0
1


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Клоун.

11:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ