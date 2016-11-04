Уэстбрук на игру с "Голден Стэйт" приехал в манишке фотографа

Разыгрывающий защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук приехал на матч регулярного чемпионата НБА с "Голден Стэйт" в манишке фотографа, сообщает пресс-служба лиги. Примечателен тот факт, что форвард Кевин Дюрант, сменивший "Уорриорз" на "Тандер" летом, увлекается фотографией. Однако, по словам Уэстбрука, он не хотел никого задеть своим нарядом.

- Я надел манишку фотографа просто потому, что захотел, - цитирует ESPN Уэстбрука. - Для этого нет особых причин, нет никакой подоплеки. Я сделал это просто потому, что хотел. Никогда ничего не надеваю, чтобы кому-то насолить или угодить.