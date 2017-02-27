Три дабл-дабла и 43 очка Гриффина помогли "Клипперс" обыграть "Шарлотт"

В матче регулярного чемпионата "Шарлотт" в овертайме уступил "Клипперс" - 121:124. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Блэйк Гриффин, который оформил дабл-дабл, набрав 43 очка и сделав 10 подборов. Эта победа для клуба из Лос-Анджелеса стала первой в последних трех встречах.

НБА

Регулярный сезон

"Клипперс" - "Шарлотт" - 124:121 ОТ (32:24, 27:27, 25:29, 29:33, 11:8)

27 февраля.

К: Гриффин (43+10), Редик (22), Джордан (20+19), Пол (15+17)

Ш: Уокер (34), Батюм (31), Лэмб (19), Камински (16).