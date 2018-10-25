"Торонто" выиграл пятый матч кряду

"Торонто" на своем паркете переиграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НБА. Для "Рэпторз" это пятая победа в пяти стартовых играх.

В других встречах "Майами" взял верх над "Нью-Йорком", а "Атланта" обыграла "Даллас".

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Миннесота" - 112:105 (26:19, 31:29, 26:26, 29:31)

Т: Ленар (35), Валанчюнас (16), Ибака (15)

М: Батлер (23), Роуз (16), Таунс (14)

"Майами" - "Нью-Йорк" - 110:87 (16:27, 31:18, 45:20), 18:22)

М: Уайтсайд (22 + 14 подборов), Ричардсон (21), Макгрудер (19)

Н: Дотсон (20 + 10 подборов), Хардуэй (14), Хезонья (13)

"Атланта" - "Даллас" - 111:104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17)

А: Бэйзмор (32), Принс (24), Янг (17)

Д: Мэттьюз (23), Дончич (21), Смит (16)