Тайрон Лю намерен пригласить Гарнетта в тренерский штаб "Кливленда"

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю признался, что хотел бы видеть Кевина Гарнетта в своем штабе. 40-летний форвард, недавно объявивший о завершении карьеры, будет присутствовать на церемонии вручения чемпионских перстней игрокам "Кавальерс".

– Я говорил с ним об этом. Знаю, что его жена подталкивает его к такому решению, – цитирует Ohio.com Лю. – Брэнди пытается убедить его начать тренировать. Но Кевин говорит, что пока не готов. Посмотрим. У меня точно найдется местечко, если он все же захочет стать тренером.

Гарнетт – один из моих лучших друзей. Мне не хотелось, чтобы он завершал карьеру. Я думал, что он станет первым игроком, выступавшим в лиге и в 20, и в 30, и 40 лет. Мне казалось, это будет здорово.