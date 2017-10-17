Стив Керр: "Не готов продлевать контракт с "Голден Стэйт"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр признался, что не хочет продлевать контракт с клубом из-за проблем со здоровьем. Специалист подчеркнул, что хочет остаться в профессии.

– Продление контракта? Не готов заглядывать в будущее так далеко, – цитирует Керра NBC Sports. – Мне нравится работать тренером и я хочу продолжать заниматься этим. Но не могу сказать, буду ли я в состоянии заниматься этим.

Керр, под руководством которого "Уорриорз" выиграли два титула чемпионов НБА за три года, продолжает страдать от головных болей и головокружения после череды операций на спине, которые он перенес в 2015 году.