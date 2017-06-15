Стив Керр: "Игроки "Голден Стэйт" сами решат, встречаться ли с Трампом"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр отметил, что его игроки сами будут решать, посещать ли Белый дом. По традиции чемпионы НБА встречаются с президентом США, однако многие игроки "Голден Стэйт" негативно относятся к Дональду Трампу и намерены проигнорировать встречу.

– Мы должны осторожно подходить к вопросу, – цитирует АFP Керра. – Нужно с уважением относиться к такому институту, как власть. Но важно и то, что игроки сами должны решать, идти на встречу или нет.

В клубе также отметили, что пока приглашения из Белого дома не получено.