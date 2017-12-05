08:48 | Баскетбол — НБА

Стефен Карри травмировал голеностоп в матче против "Нового Орлеана"


Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри покинул площадку за минуту до конца матча регулярного чемпионата НБА против "Нового Орлеана" (125:115). Как сообщает The Vertical, 29-летний игрок травмировал голеностопный сустав.

Рентген не выявил серьезного повреждения у баскетболиста, во вторник он пройдет МРТ-обследование. После игры Карри был замечен на костылях.

В матче против "Пеликанс" он набрал 31 очко и сделал 11 передач.

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