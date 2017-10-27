СМИ: Прохоров продаст 49% акций "Бруклина", но останется владельцем клуба

Инсайдер ESPN Зак Лоу утверждает, что китайский бизнесмен Джозеф Цай купит 49 процентов акций "Бруклина", принадлежащего Михаилу Прохорову. Сумма сделки оценивается в 2,3 миллиона долларов.

В соглашении прописан пункт, согласно которому Цай спустя несколько лет может приобрести контрольный пакет. Отмечается, что в сделку не входит "Барклайс Центр", который является домашней ареной "Нетс".

При этом россиянин Михаил Прохоров останется действующим владельцем клуба на протяжении четырех лет. Все операции будут находиться под его контролем, пока он не продаст контрольный пакет акций.

Бруклинский помост. Зачем Прохоров продает "Нетс"?