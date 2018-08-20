Швед отказался от 4 миллионов долларов и контракта в НБА

Обрад Фимич, представитель защитника "Химок" Алексея Шведа, сообщил, что игрок отклонил предложение из НБА. На 29-летнего баскетболиста претендовали "Нью-Орлеан", "Миннесота", "Мемфис" и "Финикс".

– Каждый год Алексеем активно интересуются клубы NBA, – приводят "Известия" слова Фимича. – Этим летом готовность подписать с ним контракт выразили "Нью-Орлеан", "Миннесота", "Мемфис" и "Финикс". Лучшее предложение было в районе $4 млн за сезон-2018/19 – мы сразу ставили клубы в известность, что нас интересует исключительно однолетнее соглашение. Но оно нас не устроило. Также нам предложили два минимальных контракта.