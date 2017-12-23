"Шарлотт" проиграл "Милуоки", несмотря на 32 очка Уокера

"Майами" на своей площадке обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА - 113:101. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хит" Уэйн Эллингтон, набравший 28 очков.

В еще одном поединке "Милуоки" одержал победу над "Шарлотт" - 109:104. Защитник "Хорнетс" Кемба Уокер набрал 32 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" - "Даллас" - 113:101 (32:23, 21:30, 29:20, 31:28)

М: Эллингтон (28), Ричардсон (22), Т. Джонсон (19).

Д: Феррелл (23), Новицки (20), Барнс (20).

"Милуоки" - "Шарлотт" - 109:104 (26:23, 26:36, 31:26, 26:19)

М: Миддлтон (28), Адетокумбо (26), Блэдсоу (24+10 передач).

Ш: Уокер (32), Камински (16), Уиллиамс (15).