"Шарлотт" обменяет Мозгова в "Орландо"

"Шарлотт", "Чикаго" и "Орландо" договорились о трехстороннем обмене, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски. Российский центровой "Хорнетс" Тимофей Мозгов отправится в "Мэджик". Также "Орландо" получит защитника Джериана Гранта.

В обратном направлении проследует центровой Бисмак Бийомбо. "Чикаго" получит от "Шарлотт" защитника Джулиана Стоуна.

Мозгов стал игроком "Шарлотт" в это межсезонье. Ранее он выступал за "Бруклин", "Лейкерс", "Денвер", "Нью-Йорк" и "Кливленд". Центровой является единственным россиянином, который становился чемпионом НБА.

Он провел 454 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 6,8 очка и 4,9 подбора. Показатели в плей-офф - 40 матчей, 6,4 очка, 4,8 подбора.