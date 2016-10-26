"Сан-Антонио" разгромил "Голден Стэйт" с разницей "+29"

"Сан-Антонио" в гостевом матче регулярного чемпионата НБА разгромил "Голден Стэйт" - 129:100. Лучшим снайпером встречи стал защитник "Спэрс" Кавай Леонард, набравший 35 очков.
Напомним, что "Уорриорз" в прошлом сезоне установил рекорд регулярного чемпионата, выиграв 73 матча при девяти поражениях.
НБА
Регулярный чемпионат
"Голден Стэйт" - "Сан-Антонио" - 100:129 (20:31, 26:33, 31:33, 23:32)
Г: Дюрант (27+10 подборов), Карри (26), Грин (18+12 подборов).
С: Леонард (35), Олдридж (26+14 подборов), Симмонс (20).
Angeldust
Да не будет там команды. Там собрали пианистов, а таскать инструмент некому. Передерутся за право стрелять свои трешки. Так им и надо, команда слюнявых и обиженых. На психозы Карри в конце сезона смотреть было противно.
08:25
mkv
Спёрс просто разорвали оборону ГСВ! видимо это был эффект сыгрываемости для ГСВ и матчах с серьезными соперниками такое возможно, но чем дальше, тем менее вероятно...
08:20