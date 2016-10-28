"Сакраменто" уступил "Сан-Антонио" в первом матче на новой арене

В матче регулярного чемпионата НБА "Сакраменто" на своей площадке уступил "Сан-Антонио" - 94:102. Центровой "Кингз" Демаркус Казинс стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков и сделав 16 подборов. У техасцев 30 очками отметился форвард Кавай Леонард. Отметим, что для "Спэрс" эта победа стала уже второй на старте сезона. В дебютной игре "Сан-Антонио" обыграл "Голден Стэйт" (129:100). Для "Сакраменто" этот матч стал не только первым в стартовавшем чемпионате, но и дебютным на новой арене.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" - "Сан-Антонио" - 94:102 (29:27, 28:26, 14:23, 23:26)

С: Д. Казинс (37 + 16 подборов), Гэй (17 + 7 подборов), Маклемор (10).

СА: Ленард (30), Олдридж (16), Дедмон (12), Д. Ли (12).