"Сакраменто" обыграл "Денвер" в первом матче без Казинса, Хилд набрал 16 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Сакраменто" на своей площадке нанес поражение "Денверу" – 116:100. Самым результативным игроком встречи стал центровой калифорнийцев Уилли Коли-Стайн, набравший 29 очков.

Отметим, что для "Кингз" эта игра стала первой после обмена Демаркуса Казинса. Пришедшие в команду Бадди Хилд и Тайрик Эванс отметились 16 и 15 очками соответственно. Напомним, что в Хилде владелец "Сакраменто" Вивек Ранадиве видит будущего Стефа Карри.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" – "Денвер" – 116:100 (29:26, 32:18, 26:26, 29:30)

С: Коли-Стайн (29 + 10 подборов), Хилд (16), Т. Эванс (15), Коллисон (15 + 10 передач), Лабиссье (12), Маклемор (10).

Д: Г. Харрис (23), У. Чендлер (18 + 10 подборов), Бартон (16), Галлинари (15), Нельсон (12), Мэйс. Пламли (10).