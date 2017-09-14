С форварда "Сакраменто" сняли обвинения в хранении марихуаны

С форварда "Сакраменто" Зака Рэндольфа сняты обвинения в хранении марихуаны, утверждает TMZ. Баскетболист был арестован летом в Лос-Анджелесе, он находился в состоянии наркотического опьянения. При обыске у него была обнаружена марихуана. После ареста 36-летний американец был отпущен под залог.

Рэндольф, которому грозил один год тюремного заключения, получил 150 часов общественных работ за оказание сопротивления при аресте. Ему запрещено общаться с драгдиллерами. Если в течение 12 месяцев американец не будет замечен в нарушении закона, то запись об аресте будет убрана из его досье.

Напомним, что Рэндольф летом перебрался в "Сакраменто" после восьми сезонов в "Мемфисе". Форвард подписал двухлетний контракт с "Кингз" на 24 миллиона долларов. Это не первые его проблемы с законом.

Дважды баскетболиста задерживали за вождение в нетрезвом виде. В 2006 году Рэндольфа обвиняли в изнасиловании, но его вина так и не была доказана. При этом в Мемфисе форвард активно участвовал в различных благотворительных проектах.