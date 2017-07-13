Портер останется в "Вашингтоне" и подпишет контракт на 106 миллионов долларов

Форвард Отто Портер продолжит карьеру в "Вашингтоне", сообщает пресс-служба столичного клуба. 24-летний баскетболист находился в статусе ограниченно свободного агента и получил от "Бруклина" четырехлетний контракт на 106 миллионов долларов. У "Уизардз" было 48 часов, чтобы повторить предложение, чем команда и воспользовалась.

Любопытно, что 50 процентов зарплаты за сезон должны выплачиваться Портеру авансом до 1 октября каждого года. Кроме того, в контракт была включена опция, предполагающая 15-процентный бонус баскетболисту в случае его обмена в другую команду. "Уизардз" повторили все эти условия.

В минувшем сезоне Портер принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 13,4 очка, делая 6,4 подбора, 1,5 передачи и 1,5 перехвата. Также на его счету 12,2 очка, 6,9 подбора, 1,8 передачи и 1,6 перехвата в 13 играх плей-офф.