Попович - о дебютном матче Леонарда в этом сезоне: "Кавай сыграл замечательно"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович отметил игру Кавая Леонарда в матче регулярного чемпионата НБА против "Далласа"​ (89:95), который стал для форварда дебютным в этом сезоне. Специалист также добавил, что игрок пытается поймать ритм.

Леонард был заменен в третьей четверти, всего он провел на площадке 16 минут. На его счету 13 очков и 6 подборов.

– Кавай сыграл замечательно. Он пытается втянуться, поймать ритм, – приводит ESPN слова Поповича. – Он уверен в себе. Леонард – прекрасный баскетболист, и он был расстроен, когда начал играть, но вынужден был покинуть площадку.

Напомним, что Леонард пропустил тренировочный лагерь и предсезонные матчи "Сан-Антонио" из-за травмы бедра. В последний раз он выходил на паркет 14 мая в матче финала Западной конференции прошлого сезона против "Голден Стэйт".