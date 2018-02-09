Первый номер драфта-2017 может не вернуться в строй "Филадельфии" в этом сезоне из-за травмы

Генеральный менеджер "Филадельфии" Брайан Коланджело не уверен, что разыгрывающий Маркелл Фульц сможет вернуться в строй в этом сезоне. Напомним, что из-за повреждения плеча первый номер драфта НБА-2017 не играл с 23 октября.

– Есть шанс, что он вернется на площадку, однако есть и возможность того, что в этом сезоне Маркелл так и не сыграет, – цитирует The Athletic Коланджело. – Я не могу ответить на этот вопрос, потому что мы не знаем ответа.

У 19-летнего защитника был диагностирован дисбаланс лопаточной мускулатуры в правом плече. Перед стартом сезона игрок перенес процедуру по откачиванию жидкости из поврежденного плеча. В этом сезоне он провел 4 матча за клуб, в среднем набирая по 6,0 очка, делая по 2,3 подбора и 1,8 передачи.