Первый матч Мозгова за "Бруклин". Видеообзор

"Индиана" на своей площадке обыграла "Бруклин" со счетом 136:128 в матче регулярного чемпионата НБА. За "Нетс" дебютировал центровой Тимофей Мозгов. Россиянин провел на паркете всего 14 минут, за которые набрал 4 очка и сделал 3 подбора.
"Индиана" на своей площадке обыграла "Бруклин" со счетом 136:128 в матче регулярного чемпионата НБА. За "Нетс" дебютировал центровой Тимофей Мозгов. Россиянин провел на паркете всего 14 минут, за которые набрал 4 очка и сделал 3 подбора.
Aha
Я яро отстаивал Мозгова после его перехода в ЛАЛ, еще больше топил за него, когда его поменяли в Бруклин, но похоже, это конец. Хоть всего одна игра, но толка было ноль. Виноват ли Тима? Да. Может он играть лучше -конечно, это показывают матчи за сборную. Но вторая важная причина такой невнятной игры -это то, что ЛАЛ и Бруклин в этом матче вообще не защищались. Вообще. Совсем. А Тима прежде всего надёжный защитный центр, а никак не яркая атакующая единица. Если в команде защищаться хочет только центр, то его раздёргивают, и он никуда не успевает. Передняя линия у Бруклина не хотела защищаться, хотела только атаковать.Вот поглядел я на этот матч, если эти команды претендуют на выход в плей-офф, то это печаль. С таким проходным двором под кольцом, что одни, что другие просто обречены
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