Первый матч Мозгова за "Бруклин". Видеообзор

"Индиана" на своей площадке обыграла "Бруклин" со счетом 136:128 в матче регулярного чемпионата НБА. За "Нетс" дебютировал центровой Тимофей Мозгов. Россиянин провел на паркете всего 14 минут, за которые набрал 4 очка и сделал 3 подбора.