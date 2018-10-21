"Орландо" проиграл "Филадельфии". Вучевич сделал трипл-дабл, Мозгов не играл

"Филадельфия" обыграла "Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА - 116:115. Самым результативным игроком встречи стал центровой "76-х" Джоэл Эмбиид, набравший 32 очка и 10 подборов.

Центровой "Мэджик" Тимофей Мозгов не попал в заявку на игру. Его конкурент за место в составе Никола Вучевич сделал трипл-дабл - 27 очков, 13 подборов и 12 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Орландо" - 116:115 (30:32, 33:20, 26:34, 27:29)

Ф: Эмбиид (32+10 подборов), Рэдик (31), Шарич (13).

О: Фурнье (31), Вучевич (27+13 подборов+12 передач), Гордон (20).