"Орландо" обыграл "Нью-Йорк", "Денвер" уступил "Милуоки"

"Нью-Йорк" на своем паркете проиграл "Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА. Российский форвард "Мэджик" Тимофей Мозгов пропустил встречу из-за травмы.

В другой встрече "Денвер" проиграл "Милуоки". Это третье подряд поражение "Наггетс".

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" - "Орландо" - 89:115 (10:30, 30:35, 20:22, 29:28)

Н: Нокс (17), Кантер (16 + 15 подборов), Хезонья (12)

О: Росс (22), Вучевич (21 + 14 подборов), Бамба (15)

"Денвер" - "Милуоки" - 114:121 (35:33, 24:30, 29:36, 26:22)

Д: Миллсэп (25), Йокич (20), Лайлс (16)

М: Лопес (28), Адетокумбо (22), Миддлтон (21)