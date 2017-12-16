"Оклахома" дожала "Филадельфию" в 3-м овертайме, Уэстбрук оформил трипл-дабл

"Оклахома" обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА - 119:117. Командам для выявления победителя понадобилось 3 овертайма.

Самым результативным игроком встречи стал центровой "76-х" Джоэль Эмбиид, набравший 34 очка. В составе "Тандер" трипл-дабл оформил защитник Расселл Уэстбрук - 27 очков, 18 подборов и 15 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филаделфия" - "Оклахома-Сити" - 117:119 3ОТ (23:28, 24:27, 30:26, 17:13, 23:25)

Ф: Эмбиид (34), Рэдик (19), Шарич (17).

О: Уэстбрук (27+18 подборов+15 передач), Джордж (24), Энтони (24).