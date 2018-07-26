Мозгов определился с игровым номером в "Орландо"

Центровой "Орландо" Тимофей Мозгов в своем блоге поделился ожиданиям от предстоящего сезона. Этим летом 32-летний россиянин был обменян дважды, сначала он перешел из "Бруклина" в "Шарлотт", затем права на него перешли от "Хорнетс" к "Мэджик".

- Конечно, больше всего вас интересуют мои обмены. Оба стали неожиданностью, – написал Мозгов. – Первый трейд я перенес спокойно. Мне сказали, что еду в Шарлотт, когда был на сборах с национальной командой – готовились играть с бельгийцами и французами. Решили, что проведу два матча и сразу полечу в Штаты на медобследование – по правилам НБА появиться у врачей необходимо в течение двух суток. Но договоренности ФИБА помогли – меня не выдернули из сборной.

На следующий день после встречи с французами я полетел в Шарлотт, прошел медосмотр и вернулся обратно. Однако, проснувшись утром, услышал от жены: "Мы в "Орландо". Конечно, я был удивлен. И что, опять в самолет? Но все же второй раз делать этого не пришлось – генеральный менеджер клуба сказал, что все хорошо.

Почему "Шарлотт Хорнетс" меня обменяли? Не знаю, в голову руководства не залезешь, поэтому сложно сказать. Когда в Штатах общался с ними лично, ничего не предвещало такого развития событий.

Недавно вот решили, когда полечу в Орландо – 26 июля. Надо пораньше – чтобы успеть найти дом, школу ребенку. В США учеба у детей начинается не с 1 сентября, а уже в августе, числа 20-25-го. Во Флориде же, как нам сказали, занятия вообще чуть ли не с 10-го августа.

В будущем сезоне уже готов ко всему. Было время, когда я играл много, было – когда мало. Поговорю с тренером. Посмотрим, что он хочет от меня. Знаю, что "Орландо" задрафтовал молодого перспективного парня – Мо Бамбу. Я, правда, его еще не видел. Думаю, основной акцент в ближайшее время сделают на него. А я буду выполнять свою работу.

Кстати, в новом клубе у меня будет 21-й номер. Почему после 25-го, а затем 20-го, теперь такой? Решил вспомнить старое...