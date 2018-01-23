"Милуоки" уволил Джейсона Кидда

Джейсон Кидд отправлен в отставку с поста главного тренера "Милуоки", сообщает официальный сайт НБА. В сегодняшней игре с "Финиксом" командой будет руководить бывший ассистент Кидда Джо Пранти.

- Мы уважаем Джейсона за все, что он сделал для "Бакс", но решили поменять тренера, - сказал генеральный менеджер "Милуоки" Джон Хорст. - Мы верим, что смена наставника необходима для дальнейшего прогресса команды. Джейсон сыграл важную роль для сохранения "Бакс" в Милуоки. Мы благодарим его за все и желаем всего наилучшего.

Кидд руководил "Бакс" на протяжении трех с половиной сезонов. Под его руководством команда выиграла 139 матчей в регулярном чемпионате НБА, проиграла 152, а в сезонах-2014/15 и 2016/17 вышла в первый раунд плей-офф.