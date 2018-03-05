"Милуоки" подписал Мухаммада

"Милуоки" на своем официальном сайте сообщил о заключении контракта с Шабаззом Мухаммадом. Напомним, что 25-летний форвард начинал текущий сезон в "Миннесоте", но на прошлой неделе клуб выкупил контракт игрока.

Игрок проводил в составе "Тимбервулвз" в среднем всего 9,5 минуты за игру, набирая 3,8 очка и 1,4 подбора. В новой команде он будет играть под 15-м номером. За "Миннесоту" Мухаммад выступал с 2013 года.