Майк Д’Антони: "Сегодня мы увидели, насколько хороша "Юта"

Главный тренер "Хьюстона" Майк Д’Антони заявил, что баскетболисты его клуба успокоились во втором матче 1/4 финала серии НБА против "Юты" (108:116, 1-1). Специалист добавил, что сегодня его команда увидела уровень соперника.

Напомним, в первом матче серии "Хьюстон" обыграл "Юту" со счетом 110:96.

– Мы можем скорректировать нашу энергию и концентрацию, которая нам необходима, – цитирует ESPN Д’Антони. – Вы начинаете терять бдительность, считаете, что все просто. Но это не так. Это НБА. Это полуфинал конференции. Мы успокоились и поплатились за это. Игроки "Джаз" очень хороши. Мы говорили своим баскетболистам об этом. Сегодня мы увидели, насколько они хороши.