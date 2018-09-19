"Майами" подтвердил продление контракта с Уэйдом

"Майами" продлил контракт с защитником Дуэйном Уэйдом, сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не разглашаются.

Ранее баскетболист заявил, что подпишет контракт до конца сезона. После этого он планирует завершить карьеру.

36-летний Уэйд является трехкратным чемпионом НБА в составе "Майами" (2006, 2012, 2013). За команду он выступал с 2003 по 2016 год, а также в конце прошлого сезона.

Всего он провел 876 матчей в регулярном чемпионате НБА. Его средние показатели за матч - 23,4 очка, 4,8 подбора, 5,7 передач.

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