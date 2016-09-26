23:55 26 сентября | БАСКЕТБОЛ — НБА

Люк Уолтон: "Мозгов был в топе игроков, которых я хотел тренировать"

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Главный тренер "Лейкерс" Люк Уолтон доволен тем, что его клуб подписал российского центрового Тимофея Мозгова. Напомним, россиянин заключил контракт на четыре года.

– Когда мы играли против Мозгова два года назад, с ним было тяжело справиться, – приводит журналист Джейкоб Руд слова Уолтона. – Мы думали над тем, как хотим играть. И он будет очень достойной частью того проекта, который хотим сделать. Я очень и очень хотел подписать Мозгова. Он был в топе игроков, которых я хотел бы тренировать.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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24 октября

Ну-ну. Интересно будет посмотреть. Впервые после АК47 русский должен быть лидером команды НБА. Удачи Тимофей.

00:46

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