Люк Уолтон: "Мозгов был в топе игроков, которых я хотел тренировать"

Главный тренер "Лейкерс" Люк Уолтон доволен тем, что его клуб подписал российского центрового Тимофея Мозгова. Напомним, россиянин заключил контракт на четыре года.

– Когда мы играли против Мозгова два года назад, с ним было тяжело справиться, – приводит журналист Джейкоб Руд слова Уолтона. – Мы думали над тем, как хотим играть. И он будет очень достойной частью того проекта, который хотим сделать. Я очень и очень хотел подписать Мозгова. Он был в топе игроков, которых я хотел бы тренировать.