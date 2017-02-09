"Лейкерс" уступил "Детройту", Мозгов не играл

"Детройт" нанес поражение "Лейкерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:102. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Пистонз" Андре Драммонд, набравший 24 очка и сделавший 17 подборов. Российский игрок гостей Тимофей Мозгов на паркет не вышел.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Лейкерс" – 121:102 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32)

Д: Драммонд (24 + 17 подборов), Луэр (20), Харрис (19).

Л: Рэндл (17), Уильямс (17), Ингрэм (15).

"Атланта" – "Денвер" – 117:106 (39:30, 33:25, 26:32, 19:19)

А: Шредер (24 + 10 передач), Миллсэп (23), Бэйзмор (14).

Д: Чендлер (24), Йокич (18 + 15 подборов), Бартон (17).