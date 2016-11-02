04:50 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Лейкерс" проиграл "Индиане", у Мозгова – 6 очков и 5 подборов

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"Лейкерс" уступил "Индиане" в выездном матче регулярного чемпионата НБА с счетом 108:115. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Пэйсерс" Пол Джордж, набравший 30 очков. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на паркете 18 минут 51 секунду, набрал 6 очков и сделал 5 подборов.

В параллельной встрече "Филадельфия" уступила "Орландо" со счетом 101:103.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" – "Лейкерс" – 115:108 (27:18, 35:33, 22:28, 31:29)

И: Джордж (30), Эллис (17), Майлз (16), Янг (14).

Л: Уильямс (19), Кларксон (15), Расселл (11), МОЗГОВ (6 + 5 подборов).

"Филадельфия" – "Орландо" – 101:103 (29:24, 28:19, 30:41, 14:19)

Ф: Томпсон (22), Шарич (21), Эмбиид (18 + 10 подборов), Хендерсон (18).

О: Вучевич (24 + 14 подборов), Ибака (21), Пэйтон (18 + 10 передач).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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