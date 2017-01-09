"Лейкерс" победил "Орландо", у Мозгова 15 очков и 9 подборов

"Лейкерс" нанес поражение "Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 111:95. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на паркете 30 минут 11 секунд, набрал 15 очков и сделал 9 подборов.

В параллельной встрече "Детройт" одолел "Портленд" во втором овертайме – 125:124.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" – "Орландо" – 111:95 (40:34, 22:26, 19:9, 30:26)

Л: Рэндл (19), Расселл (17), Ингрэм (17), МОЗГОВ (15).

О: Ибака (19 + 10 подборов), Фурнье (19), Вучевич (19).

"Портленд" – "Детройт" – 124:125 2ОТ (30:31, 26:22, 31:27, 19:26, 8:8, 10:11)

П: Макколлум (35), Крэбб (30), Лиллард (20).

Д: Джексон (31), Драммонд (28 + 14 подборов), Колдуэлл-Поуп (26).