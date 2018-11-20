Леброн Джеймс - о матче против "Кливленда": "У меня много потрясающих воспоминаний. Я провел там 11 лет карьеры"

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс накануне матча регулярного чемпионата НБА против "Кливленда" поделился своими ожиданиями. Игрок выступал в составе "Кавальерс" с 2003-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й годы.

- Я возвращаюсь туда, где провел 11 лет своей карьеры, - приводит The Athletic слова Джеймса. - У меня много потрясающих воспоминаний, есть и не самые хорошие, но в конечном итоге, когда ты полностью отдаешь всего себя чему-то – фрэнчайзу, товарищам по команде, тренерскому штабу, чему угодно – это все то, что имеет значение.

Напомним, что четырехкратный MVP НБА этим летом перешел в "Лейкерс" из "Кливленда", подписав четырехлетний контракт на сумму 154 миллиона долларов. В текущем сезоне форвард провел 16 матчей, набирая в среднем 29 очков, 8 подборов и 7 передач.

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