Леброн Джеймс может перейти в "Лейкерс" или "Клипперс"?

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс может покинуть клуб летом 2018 года, утверждает The Ringer. Автор заметки Кевин О'Коннор отмечает, что в Огайо 32-летний форвард достиг своей главной цели – принес первый в истории чемпионский титул родному городу. При этом он не намерен останавливаться на достигнутом и хочет выиграть как можно больше перстней до завершения карьеры.

Потенциал "Кавальерс" почти исчерпан, и приоритетным вариантом продолжения карьеры, если Джеймс все-таки решит сменить клуб, для него станет Лос-Анджелес. Баскетболист уже давно владеет домой недалеко от "Стэйплз Центра". Соответственно, он может рассмотреть предложения от двух команд.

Первая – "Лейкерс", которые к тому времени могут усилиться форвардом "Индианы" Полом Джорджем. Вторая – "Клипперс", где Джеймс может объединиться со своими друзьями Крисом Полом, Дуэйном Уэйдом и, возможно, Кармело Энтони.

Отметим, что уже в 2019 году свободными агентами могут стать и два других лидера "Кливленда" – Кайри Ирвинг и Кевин Лав. После возвращения Джеймса в 2015-м "Кавальерс" три раза подряд доходили до финала плей-офф НБА, где встречались с "Голден Стэйт". "Уорриорз" ведут в текущей серии со счетом 3-0. Четвертая игра между командами пройдет в ночь на субботу.