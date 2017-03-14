12:25 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Лавар Болл: "Уничтожил бы Джордана один на один"

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Лавар Болл, игравший в баскетбол лишь на университетском уровне, заявил, что запросто мог бы обыграть легендарного Майкла Джордана. Ранее отец восходящих звезд Лонзо и Ламело Боллов выразил мнение, что его младший сын уже играет лучше, чем Стефен Карри из "Голден Стэйт".

- В свои лучшие годы я бы уничтожил Майкла Джордана один на один, – цитирует USA Today Sports Болла. – Я бы продавливал его, а также зарабатывал фол каждый раз, когда он меня сбивал бы при прыжке вправо или влево. Он не смог бы остановить меня. Он недостаточно быстр, поэтому бросал бы только издалека, а я бы зарабатывал очки под кольцом.

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