"Кливленд" нанес поражение "Торонто", Джеймс набрал 34 очка

"Кливленд" взял верх над "Торонто" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 116:112. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 34 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Кливленд" – 112:116 (27:30, 34:32, 20:28, 31:26)

Т: Дерозан (31), Лоури (24), Росс (14).

К: Джеймс (34), Лав (28 + 14 подборов), Ирвинг (24).