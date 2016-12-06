06:11 6 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Кливленд" нанес поражение "Торонто", Джеймс набрал 34 очка

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"Кливленд" взял верх над "Торонто" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 116:112. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 34 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Кливленд" – 112:116 (27:30, 34:32, 20:28, 31:26)

Т: Дерозан (31), Лоури (24), Росс (14).

К: Джеймс (34), Лав (28 + 14 подборов), Ирвинг (24).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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djavdet

Жаль, неплохой был шанс сравняться в таблице. Но старт сильнее у Кавс, что уж там. Да еще и Джеймс играет 42 минуты.

08:48 6 декабря

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