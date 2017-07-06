"Клипперс" согласовал с Теодосичем контракт на 12,3 миллиона долларов

По информации ESPN, "Клипперс" согласовал условия контракта с экс-игроком ЦСКА Милошем Теодосичем. 30-летний серб подпишет соглашение на два года и 12,3 миллиона долларов.

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 года и вместе с клубом выиграл Евролигу, шесть титулов чемпиона России, трижды входил в первую символическую сборную Евролиги. В нынешнем сезоне на его счету 29 матчей в Евролиге, за которые он в среднем набирал 16,1 очка и делал 6,8 передачи, а также 21 игра в Единой лиге, где его показатели составляли 11,3 очка и 6 передач.