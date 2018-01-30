"Клипперс" подтвердил обмен Гриффина в "Детройт"

Пресс-служба "Клипперс" объявила об обмене Блэйка Гриффина в "Детройт". Взамен калифорнийцы получили защитника Эйвери Брэдли, форварда Тобайаса Харриса, центрового Бобана Марьяновича, а также по пику первого и второго раундов драфта.

Вместе с Гриффином к "Пистонс" присоединятся Брайс Джонсон и Уилли Рид. Полученный "Клипперс" пик первого раунда станет незащищенным в 2021 году.

Напомним, что 28-летний Гриффин подписал минувшим летом максимальный контракт на пять лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 22,6 очка, делая 7,9 подбора и 5,4 передачи.